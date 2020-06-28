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منوعات

سارة خليفة في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام.. شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:17 م
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران _ رنا اشرف

شاركت الإعلامية سارة خليفة، متابعيها صور جديدة عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت، سارة خليفة في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت كارديجان باللون الاسود وتيشيرت ابيض ونسقت معه بـ بنطلون ليجن ، وانتعلت كوتشي ابيض انيقًا.

واعتمدت سارة خليفة على ترك شعرها الأشقر منسدل على كتفيها، ووضعت مكياج ناعم متناسق مع إطلالتها.

يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام وقدمت برنامج "شباب ستار" عام 2012، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

وقدمت سارة خليفة مؤخرًا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، وتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز الترندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

وقامت سارة خليفة بالتمثيل فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك إلى أن تم الانفصال مؤخرًا".

سارة خليفة في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام.. شاهد
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