التعليم: الطلاب سيحصلون على الدرجة النهائية فى سؤال الديناميكا الخاطئ

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن جميع طلاب الثانوية العامة سيحصلون على الدرجة النهائية فى سؤال مادة الديناميكا الخاطئ.





وتابع حجازى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن نسبة الحضور السابقة فى امتحان الثانوية العامة منذ البدء تعدت 98%، وهذا دليل على أن الطلاب كانوا ينوون المشاركة فى الامتحانات، مضيفا أن





ونوه حجازى إلى أن اليوم تم ضبط 3 حالات غش، ووجد مراقبون حرارتهم عالية وتم نقلهم إلى المستشفى، مضيفا أنه يوم الاثنين المقبل سيتم تسليم البوكلت، واشتكى عدد من الطلاب من ضياعه وعليه التقدم إلى قسم شرطة لتحرير محضر، والوزارة تستبدل له بوكلت آخر.





ولفت إلى أن 112 طالبا حصلوا على 100% فى اللغة العربية، وغدًا سيتم تصحيح مادة اللغة الإنجليزية.