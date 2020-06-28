شهد حسن رمزي تستعيد ذكرياتها مع الراحل صالح كامل.. أبويا التاني

استعادت شهد ابنه المنتج حسن رمزي وزوجة المخرج كريم السبكي، ذكرياتها مع الراحل الشيخ صالح كامل، بصورة عبر حسابها على"إنستجرام"





ونشرت شهد حسن رمزي الصورة، وعلقت: "‏الله يرحمك يا حبيبي و حشنني و محتجاللك اوي، انا عمري ما هنساك.





وتابعت "كنت أبويا التاني و أغلي الناس علي قلبي ، انت رحلت عن الدنيا بس هتفضل معانا و في قلوبنا لحد ما نجيللك.





واختتمت قائلة "الفاتحة علي روح اعز و أغلي الناس"





وتوفى رجل الأعمال السعودي الشهير، صالح كامل، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء ابو السعود 18 مايو الماضي.



