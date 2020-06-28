AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شهد حسن رمزي تستعيد ذكرياتها مع الراحل صالح كامل.. أبويا التاني

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:28 م
شهد رمزى ، الشيخ
شهد رمزى ، الشيخ صالح كامل
Advertisements
محمد بدران _ رنا اشرف
استعادت شهد ابنه المنتج حسن رمزي وزوجة المخرج كريم السبكي، ذكرياتها مع الراحل الشيخ صالح كامل، بصورة عبر حسابها على"إنستجرام"

ونشرت شهد حسن رمزي الصورة، وعلقت: "‏الله يرحمك يا حبيبي و حشنني و محتجاللك اوي، انا عمري ما هنساك.

وتابعت "كنت أبويا التاني و أغلي الناس علي قلبي ، انت رحلت عن الدنيا بس هتفضل معانا و في قلوبنا لحد ما نجيللك.

واختتمت قائلة "الفاتحة علي روح اعز و أغلي الناس"

وتوفى رجل الأعمال السعودي الشهير، صالح كامل، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج  الفنانة صفاء ابو السعود  18 مايو الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختطفه فيروس كورونا وغسله زملاؤه.. القصة الكاملة لوفاة أول حالة من العاملين بـ عزل مطروح

أبويا الثانى.. شريف رمزى ينعى الشيخ صالح كامل

الله يرحمك يا أبويا.. هاني رمزى ينعى حسن حسني بكلمات مؤثرة

هانى رمزى يستعيد ذكرياته مع الراحل حسن حسنى.. هتوحشنى قوى

نجل حسن حسني يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده.. فيديو

بعد تدهور حالتها الصحية.. هاني رمزي لـ رجاء الجداوي: إن شاء الله تقومي بالسلامة.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد التحركات الاستراتيجية.. الجيش الليبي: نرفض العدوان التركي.. ويجب إنهاء المليشيات

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

نتائج المسحة ظهرت اليوم.. الإنتاج الحربي يفتح النار على طارق يحيى بسبب باسم مرسي

رئيس اللجنة العلمية لـ كورونا: حدة الفيروس تراجعت.. لكن سرعة الانتشار ارتفعت.. ويجب الحذر

مش محتاجة صيانة.. تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية بمصر بـ 300 ألف جنيه.. فيديو

الصحة: تسجيل 1265 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي.. تركي آل الشيخ يعتزل فيسبوك

وضعا جثتها في مواد كيماوية لإخفاء ملامحها.. سباك وعامل اغتصبا طفلة وقتلاها في فيصل

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

الإمارات تعلن وفاة مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

بالانجليزية ...النيابة العامة توجه رسائلها للحفاظ علي المجتمع

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

وزير التعليم العالي: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا.. فيديو

الحكومة: الإجازات الرسمية سيتم استبدالها دائما بيوم الخميس

انا وانت مكملين يا سندي وعزوتى.. رسالة مؤثرة من خطيبة حسن شاكوش لوالدها بعد الانفصال عن مطرب المهرجانات.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل