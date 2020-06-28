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رياضة

منشآت جديدة.. تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع وزير الرياضة اليوم

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:36 م
مرتضي منصور واشرف
مرتضي منصور واشرف صبحي
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ملك موسي
عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مساء اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتفاق على تحديد موعد لافتتاح المنشآت الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن الانتهاء من بعض المنشآت الجديدة داخل القلعة البيضاء ووصفها بالمفاجأة لأعضاء النادي.

وتم التطرق في الجلسة للحديث عن المنشآت الجديدة وهي صالات  الكاراتيه والجودو وتطوير 5 ملاعب للناشئين لكرة القدم  وصالات لكرة السله والطائرة  اليد وبناء مسجد جديد علي 1200 متر تم الانتهاء منهم وتم تحديد موعد لافتتاحهم خلال الايام المقبلة.

وعقدت اليوم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي في حضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ود. محمود سعد المدير الفني للاتحاد وحسام الزناتي مدير المسابقات ومحمد بركات مدير المنتخب الأول، حيث استعرض الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاث ساعات متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي من المسابقات المحلية قبل استئنافها.

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز للوقوف على متطلباتها لوضعها بعين الاعتبار وصولا إلى تحقيق أفضل مصلحة فنية للمنتخبات والأندية واللاعبين.

وبالاستماع إلى الاحتياجات الفنية للمنتخبات الوطنية تكون لدى اللجنة الخماسية صورة متكاملة والتوافق حول الفترة الزمنية فنيا لتدريبات الفرق حتى موعد استئناف المسابقة.

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