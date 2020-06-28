من على البحر .. يورا محمد تشعل إنستجرام في آخر ظهور لها

نشرت الفنانة يورا محمد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وتظهر في الصورة يورا باطلالة صيفية بكاش مايوة وهي في داخل البحر.





وقد علقت علي الصورة قائلة: كلنا عندنا ذكريات حلوه .. مينفعش ننساها مهما مرت عليها الايام .. و في ذكريات مفيش حاجه ممكن تعوضها ..زي فرحتك بنجاحك اول مره .. او اول مرتب ليك .





واضافت: "او اول سفريه .. اول خروجه مع صحابك .. كل دول حاجات مهما كررتها بعد كده عمرك ما حتعوض فرحه اول مره .. اول مره دائما ليها طعم تاني".









نالت الصوره تفاعل متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:





ايه القمر ده





نفسنا نشوفلك عمل قريب





اجمل فنانة بجد





ضحكتك تحفة

















وشاركت يورا محمد فى عدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "تفاحة حوا"، بطولة، سهر الصايغ، تارا عماد، عفاف رشاد، هند عبد الحليم، امانى السويسى، مصطفى عبد السلام، محمد حاتم.









كما شاركت من خلال فيلم "روج"، من بطولة: حسن حرب، شريهان شاهين، أمير صلاح عضو بلاك تيما، وهو من تأليف أمير نسيم وأحمد عبد الوهاب، وإخراج جون إكرام.