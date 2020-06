من على البحر .. يورا محمد تشعل إنستجرام في آخر ظهور لها

View this post on Instagram

كلنا عندنا ذكريات حلوه .. مينفعش ننساها مهما مرت عليها الايام .. و في ذكريات مفيش حاجه ممكن تعوضها .. زي فرحتك بنجاحك اول مره .. او اول مرتب ليك .. او اول سفريه .. اول خروجه مع صحابك .. كل دول حاجات مهما كررتها بعد كده عمرك ما حتعوض فرحه اول مره .. اول مره دائما ليها طعم تاني ❤️