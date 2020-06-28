قصر البارون يتزين بسيارة مارك السادس التاريخية قبل افتتاحه

تضع وزارة السياحة والاثار لمساتها الاخيرة لمشروع ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه الوشيك واستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة .





ووضعت وزارة السياحة والثار اثناء التجهيزات بعض التحف الفنية لعرضها للجمهور ومن بينها السيارة بنتلي مارك السادس .

والسيارة بنتلي مارك السادس هي إحدى السيارات من بنتلي التي تم إنتاجها 1946-1952 ، وكانت الصالون الرياضية الفولاذية القياسية ذات الأبواب الأربعة أول سيارة فاخرة بعد الحرب من بنتلي.

وكانت هذه السيارات باهظة الثمن وحققت نجاحًا حقيقيًا على المدى الطويل وقد أدرجت بنتلي مع صالون بنتلي بأربعة أبواب ، وصالون ببابين ، ونماذج كوبيه دروفيد مع أجسام شركات خارجية.

وسميت أول سيارة منتهية من مصنع بنتلي اسم صالون بنتلي مارك السادس الرياضي الفولاذي القياسي. كان هيكل المحرك والمحرك الأقصر لقاعدة العجلات هذا متغيرًا من رولز-رويس سيلفر رييث لعام 1946 .

تم تعديل المحركات والهيكل Mark Mark VI لتوفير أداء أعلى وبيعها ليتم بناؤها من قبل بناة الحافلات المختارين كأول سيارة Bentley Continentals .

وتم تجهيز ناقل الحركة اليدوي بأربع سرعات في جميع سيارات Bentley MK VI مع ذراع التغيير على يمين السائق على سيارات RHD وعلى العمود في إصدارات LHD .