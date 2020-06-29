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بين الناس

خوفا من الأمراض.. سكان الشيخ زايد يناشدون الحي برفع القمامة ووضع صناديق لجمع المخلفات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكت السيدة منال الجندى ، المقيمة فى منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر فى محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار تراكمات القمامة.

وتقول فى شكواها : نتضرر نحن الأهالى من تراكم القمامة بالحى وعدم وجود صناديق للقمامة ما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وتشويه المظهر العام فى الوقت الذى تهتم فيه الدولة بالنظافة للحد من انتشار الأمراض.

وناشدت المسؤولين سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل: 01000120098

أقراء ايضا : 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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