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حوادث

تشييع جنازة طالب لقي مصرعه غرقًا في مصيف بلطيم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:57 ص
الشاب الغريق
الشاب الغريق
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محمود زيدان
شيع أهالي قرية إبشان بمحافظة كفر الشيخ، جثمان الطالب محمد فوزي السعدني، الذي لقي مصرعه غرقًا في مصيف بلطيم، أثناء استحمامه برفقة عدد من أصدقائه.

ويأتي هذا بعد أن صرحت نيابة مركز البرلس تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بدفن جثمان الشاب لعدم وجود شبهة جنائية.


وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد غرق محمد فوزي السعدني، 17 سنة، طالب، بشاطئ الأمل، وجرى انتشال جثته معرفة الأهالي.

جرى نقل الجثة عبر سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي، وبانتداب مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر رجال الشرطة عن هذه الواقعة، المحضر رقم 2587 لسنة 2020م، إداري مركز البرلس، وصرحت نيابة مركز البرلس بدفن الجثة.
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