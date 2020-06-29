لذلك أدافع عن النادي.. محمد عبدالواحد: تحقيق البطولات وتصفية الحسابات وراء الهجوم على الزمالك

أكد محمد عبدالواحد، نجم الزمالك السابق أن النادي يتعرض لحملة من الهجوم في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا ما تسبب في دفاعه عن حقوق النادي من خلال حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف محمد عبدالواحد خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الزمالك خيره عليّ وعلى جميع أبنائه وحان الوقت للوقوف مع النادي".





وأوضح:" البعض استكثر على الزمالك تحقيق بطولتين خلال أسبوع واستعادة الفريق لهيبته وأمجاده فشنوا الهجوم عليه".





وأكمل عبدالواحد:" لست محسوبًا على أحد وأشغل منصب في دجلة على مدار سنوات عديدة ولكن كان عليّ أن أقول كلمة الحق وأدافع عن النادي الذي تسبب في شهرتي".





وواصل:" البعض يهاجم الزمالك بسبب خلافات شخصية مع رئيسه ومجلس إدارته".





وشدد محمد عبدالواحد على أن الزمالك باتت كلمته هي العليا في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور ، على عكس ما كان عليه الوضع في السابق.





وأضاف:" هذا حق الزمالك علينا جميعًا، وأنصح الجماهير بالوعي لكل ما يُكتب ويُقال من أجل مصلحة ناديكم".





وأنهى عبدالواحد تصريحاته :"مندهشًا من بعض القنوات الفضائية التي لا تعرف الحياد على حد وصفه،و بعض القنوات تشعر وكأنها قناة الأهلي الرسمية".