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أخبار البلد

عبر تقنية الفيديو.. الكنيسة تشرح إجراءات الوقاية مع الفتح التدريجي.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:08 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام

نشر القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أهم الإجراءات الواجب اتباعها في الإيبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي للكنائس مستقبلًا عبر تقنية الفيديو لمزيد من التوضيح لاستخدامها في الكنائس التى سوف تفتح خلال المرحلة الحالية.

وتضمن الفيديو الذى تم نشره القس بولس حليم عبر الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة الإجراءات الواجب توافرها والاشتراطات الصحية التى سيتم تطبيقها بكل دقة، وكذلك طريقة الصلاة وتنظيم الصفوف والإجراءات التى سيتم اتخاذها عقب القداسات، وكذلك استخدام الكتب الكنسية.

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وأعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) برئاسة البابا تواضروس الثاني.

وتابع «حليم»، أنه ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة متوسطة خفيفة، رأت اللجنة أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية. مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

 وأشار إلى أنه وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة.

وأضاف أنه وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) وحيث أنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف.

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