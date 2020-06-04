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محافظات

لمواجهة كورونا.. أسقف المنيا يمنع الكهنة من المشاركة في مواكب العزاء

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:58 م
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
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ايمن رياض
أعلنت ايبارشية المنيا وابوقرقاص التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية عن عدة إجراءات جديدة بشأن إقامة صلوات الجناز بكنائس الإيبارشية.

 

وأشارت الإيبارشية في قرارها الإداري رقم 18 لعام 2020، والذي تم توزيعه على جميع كنائس الإيبارشية : يمنع أي كاهن من المشاركة في مواكب الجنازات بالقرى المختلفة، سواء موكب جلب نعش المتوفي أو الطواف به في الشوارع أو توصيله إلى المدافن.

 

وشدد البيان: يقتصر حضور الكاهن في صلوات الجناز داخل الكنيسة فقط، بحضور المشاركين، مشيرة إلى أنه في فترة الوباء سيتم اقتصار الحضور على أسرة المتوفي فقط.

 

وأوضحت الإيبارشية: تم السماح بحضور السيدات صلوات الجناز بالكنائس، حيث كانت بعض الكنائس تمنعهم من ذلك على أن يسرى تطبيق هذا القرار الإداري الجديد بإيبارشية المنيا بداية من الشهر الجاري بمختلف كنائس الإيبارشية.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من مرض كورونا ومرض كوفيد-19.
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