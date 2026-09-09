مفيش شبهه جنائية.. وفاة صاحب محل ملابس بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن وفاة أحد الأشخاص حال تواجده داخل محل مملوك له بأسوان منذ عشرة أيام ولم يتم التوصل لأهليته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31/ أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بوفاة أحد الأشخاص داخل محل مملوك له لبيع الملابس كائن بدائرة القسم ، وبسؤال أهالى المنطقة أفادوا بأن المتوفى مقيم بمفرده داخل المحل ، وعدم قيامه بفتح المحل منذ يومين ، وفى وقتٍ لاحق ورد تقرير من المستشفى يفيد بعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة.

وبتاريخ 8 الجارى حضر شقيقه (مهندس - مقيم بالقاهرة) للمستشفى وتعرف على جثمان المتوفى عقب تداول المنشور.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.. وتم تسليمه تصريح الدفن.