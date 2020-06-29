العظمى 41 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم الإثنين 29 -6-2020.





وأكدت الهيئة في بيان لها ، أنه يسود طقس حارا نهارا على الوجه البحري والقاهرة، ويكون لطيفا ليلا والرياح معتدلة.





أما السواحل الشمالية فتشهد طقسا معتدلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وتشهد سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ، طقسا حارا خلال ساعات النهار معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





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وبالنسبة لمحافظات الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد ويبقى معتدل خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة.





وننشر لكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:

القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و23 للصغرى

السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغرى 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمي والصغري 28

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25