AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامز جلال يسترجع ذكرياته مع فيلم غش الزوجية.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:21 ص
رامز جلال
رامز جلال
Advertisements
مصطفى كرم

استرجع رامز جلال ذكرياته في فيلم غش الزوجية الذي قام ببطولته بالاشتراك مع إدوارد وإيمي سمير غانم وحسن حسني.

ونشر رامز جلال عبر انستجرام أغنيته " الخصام ممنوع "، وعلق عليها قائلا "‏الخصام ممنوع والزعل مرفوع .. دا انت اللي يخاصمك يبقى حكم على روحه بالموت" .

يذكر أن آخر أعمال النجم رامز جلال هو برنامج "رامز مجنون رسمى الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة ام بى سى مصر.

اقرأ أيضا :

راغب علامة يضرب رامز جلال على الهواء.. فيديو

فكرة برنامج رامز مجنون رسمي قامت على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين رئيس ضحية رامز مجنون رسمي.. الحلقة السادسة

بعد حلقة رامز.. أمينة خليل تتغزل في شجاعة وقوة حارس الأهلي

رامز جلال عن طارق حامد: فتوة ميت عقبة وصاحب نظرية الترقيص ممنوع

بسمة أحمد تعلق على حلقتها في رامز مجنون رسمي

سوزان نجم الدين ضحية مقلب رامز مجنون رسمي

شاهد.. رد فعل أروى جودة بعد رؤية رامز جلال

ترشيحاتنا

الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة خامسة من العيار الثقيل

آخر أيام أمريكا.. أعاصير وحرائق غابات تلتهم البلاد خلال ساعات

لماذا يجب نفض الفراش قبل النوم 3 مرات؟.. اعرف السبب

بالانجليزية ...النيابة العامة توجه رسائلها للحفاظ علي المجتمع

فرج عامر يعلق على عودة الدوري من جديد.. فيديو

لم يحدث في العالم.. وزير النقل : غدا سيتم افتتاح مجموعة كبيرة من الكباري .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات