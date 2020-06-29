رامز جلال يسترجع ذكرياته مع فيلم غش الزوجية.. شاهد

استرجع رامز جلال ذكرياته في فيلم غش الزوجية الذي قام ببطولته بالاشتراك مع إدوارد وإيمي سمير غانم وحسن حسني.

ونشر رامز جلال عبر انستجرام أغنيته " الخصام ممنوع "، وعلق عليها قائلا "‏الخصام ممنوع والزعل مرفوع .. دا انت اللي يخاصمك يبقى حكم على روحه بالموت" .



يذكر أن آخر أعمال النجم رامز جلال هو برنامج "رامز مجنون رسمى الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة ام بى سى مصر.

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فكرة برنامج رامز مجنون رسمي قامت على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.