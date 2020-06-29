بينهم 7 في بكين.. الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين ، اليوم الإثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، منها 7 حالات في العاصمة بكين.





فيما لم تعلن السلطات الصينية عن أي حالات وفاة في البلاد.





وفبعد أن سيطرت الصين على الفيروس إلى حد كبير، أصيب المئات في بكين وظهرت حالات في مقاطعة خبي المجاورة.





وقال مسؤولو الصحة، اليوم الأحد، إن مقاطعة انكسين - على بعد حوالى 150 كيلومترا (90 ميلا) من بكين- سوف "تغلق بالكامل لحين السيطرة"، وهى نفس الإجراءات الصارمة المفروضة فى ذروة الوباء فى مدينة ووهان فى وقت سابق من هذا العام؛ حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، الناطقة بالانجليزية.





وقالت فرقة العمل للوقاية من الوباء في المقاطعة في بيان، إن شخص واحد فقط من كل أسرة سيسمح له بالخروج مرة واحدة يوميا لشراء الضروريات مثل الغذاء والدواء.





وفي وقت سابق، كانت المقاطعة تخضع لبعض القيود على السفر، ولكن الآن يسمح للأفراد بمغادرة منازلهم فقط للحصول على العلاج الطبي.







