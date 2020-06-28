AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موجة ثانية من كورونا .. الصين تفرض الحجر الصحي على نصف مليون مواطن في بكين

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:18 ص
الصين تفرض الحجر
الصين تفرض الحجر على نصف مليون مواطن في بكين
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
فرضت الصين حظرا صارما على ما يقرب من نصف مليون شخص بالقرب من العاصمة بكين، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مجددا.


فبعد أن سيطرت الصين على الفيروس إلى حد كبير، أصيب المئات في بكين وظهرت حالات في مقاطعة خبي المجاورة.


وقال مسؤولو الصحة، اليوم الأحد، إن مقاطعة انكسين - على بعد حوالى 150 كيلومترا (90 ميلا) من بكين- سوف "تغلق بالكامل لحين السيطرة"، وهى نفس الإجراءات الصارمة المفروضة فى ذروة الوباء فى مدينة ووهان فى وقت سابق من هذا العام؛ حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، الناطقة بالانجليزية.


وقالت فرقة العمل للوقاية من الوباء في المقاطعة في بيان، إن شخص واحد فقط من كل أسرة سيسمح له بالخروج مرة واحدة يوميا لشراء الضروريات مثل الغذاء والدواء.


وفي وقت سابق، كانت المقاطعة تخضع لبعض القيود على السفر، ولكن الآن يسمح للأفراد بمغادرة منازلهم فقط للحصول على العلاج الطبي.


وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم الإبلاغ عن 14 حالة إصابة أخرى بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في بكين ، ليصل العدد الإجمالي إلى 311 منذ منتصف يونيو.


وتم الكشف عن تفشي المرض مجددا في سوق كبير للأغذية في بكين، والذي يزود معظم المنتجات الطازجة بالمدينة ويثير مخاوف بشأن سلامة الإمدادات الغذائية.


وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الشركات في مقاطعة أنكسين قدمت أسماك المياه العذبة إلى السوق.


وأثارت الحالات الجديدة في بكين مخاوف من عودة ظهور الفيروس في الصين، لذا قامت العاصمة باختبار شامل لعمال سوق الجملة، وعمال المطاعم، وسكان الأحياء المتوسطة والعالية الخطورة وسعاة التوصيل خلال الأسبوع الماضي.


وقالت جلوبال تايمز إن الاختبارات توسعت الآن لتشمل جميع العاملين في صالونات التجميل وصالونات تصفيف الشعر في المدينة.


وقال المسؤول في مدينة بكين شو هيجيان للصحفيين يوم السبت: "لا مجال لنا للاسترخاء".


وحث مسؤولو المدينة الناس على عدم مغادرة المدينة وأغلقوا المدارس مرة أخرى وأغلقوا عشرات المجمعات السكنية للقضاء على الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وضع طوارئ الحرب.. الصين تغلق أحياء في بكين بعد تفشي جديد لـ كورونا

بعد انفجار موجة ثانية لكورونا .. بكين تعلن حالة الطوارئ وتسجل أكبر ارتفاع للإصابات فى شهرين

فرضت الأحكام العرفية.. باودينج الصينية مهددة بالتحول لبؤرة جديدة لكورونا

فيديوجراف | الصين تتأهب من جديد بسبب كورونا

بعد تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا.. الصين ترفع حالة الطوارئ الصحية

ترشيحاتنا

الشياكة.. سامح حسين يبهر الجمهور بصور له | شاهد

متبقوش كدة.. أمير طيعمة يدعم يوسف الشريف بسبب رفضه ملامسة الفنانات

اعرفي السبب الأول في ظهور علامات التمدد

الطفل المعجزة.. ولادة طفل بعد إصابة والدته بالسرطان وفيروس كورونا

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا

سم العقرب أم لدغة إهمال .. مريم ماتت على ذراع والدها بسوهاج بعد 4 مستشفيات| القصة الكاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا

أول ظهور لابنة وائل كفوري.. شاهد