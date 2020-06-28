ماكرون يفسد لعبة أردوغان القذرة.. خلاف طويل الأمد بين فرنسا وتركيا وكلمة السر ليبيا

تتصاعد التوترات بين فرنسا تركيا - خاصة حول ليبيا وسوريا وشرق المتوسط ​​- وهو الأمر الذي ينذر بالتحول إلى ازمة وخلاف بين الطرفين ليمتد إلى فترة طويلة الأمد تلقي بتداعياتها بعلاقات سلبية اكثر بين تركيا و الاتحاد الاوروبي





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وألقت تركيا مؤخرًا باللوم على فرنسا بعد تصريحات بأنها "تجر ليبيا إلى الفوضى" ، ويأتي رد انقرة بعد يوم واحد فقط من اتهام ماكرون لـ اردوغان بالتورط في "لعبة خطرة" في ليبيا مطالبا اياه بإنهاء أنشطته العسكرية في البلد الذي مزقته الحرب.





وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، موجهة الاتهامات إلى فرنسا بتفضيلها القائد الشرقي المنافس للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، على الرغم من أن باريس تنفي ذلك.





وتصاعدت التوترات بين حليفي الناتو مؤخرًا بعد مواجهة بين السفن الحربية التركية وسفينة بحرية فرنسية في البحر الأبيض المتوسط ​​في 10 يونيو.





وانتقدت فرنسا الحادث ووصفت ما قامت به السفن التركية بـ "عملية إزعاج وتحرش بسفينة فرنسية من قبل الفرقاطات التركية" فيما يتعلق بقواعد الاشتباك الخاصة بالناتو.





وعلى الرغم من نفي أنقرة الاتهام، فإن الناتو يجري تحقيقا في الحادث.





واحتجزت تركيا أربعة من مواطنيها في 22 يونيو للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح فرنسا من خلال الجماعات المحافظة والدينية.





ومع طرح جميع الأوراق السياسية والعسكرية على الطاولة، فإن السؤال الحاسم هو ما إذا كانت مثل هذه التبادلات الساخنة قد تتصاعد إلى حد التنافس وتغيير التوازن الهش بالفعل.





قال مارك بيريني، الباحث الزائر في كارنيجي أوروبا، وفقا لـ "عرب نيوز" إن "النزاع المتصاعد بين فرنسا وتركيا حول ليبيا والبحر المتوسط ​​ليست سوى زاوية واحدة لاتجاه جيوسياسي أوسع يشمل كل من روسيا وتركيا، بطرق منسقة إلى حد ما".





وأجرى بيريني، سفير الاتحاد الأوروبي السابقة في تركيا، مقارنة بين تحدي روسيا للكتلة الغربية والتحركات الأخيرة التي قامت بها تركيا.





وأضاف "بدأت روسيا منذ فترة طويلة في تحدي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بضم شبه جزيرة القرم، وواصلت مصالحها العسكرية والسياسية بتركيب أو توسيع القواعد في سوريا، وبطريقة متسقة، توسّع موسكو الآن تواجدها العسكري إلى ليبيا".





وتابع "إن تركيا تتبع نفس النمط، بعد عملياتها العسكرية الأربع المتميزة في شمال سوريا، قامت الآن من جانب واحد بتغيير الحدود البحرية لشرق البحر المتوسط ​​بموافقة حكومة ليبيا الوطنية بدعوى الدعم العسكري".



