AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان ينهب آثار سوريا.. رصد عمليات سرقة وتنقيب لميليشيات تركية في عفرين.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمليات سرقة وتنقيب عن الآثار في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية والتركية في شمال شرقي سوريا. 

وقال المرصد، إن عناصر من فصيل يدعى "أحرار الشرقية" الموالي لتركيا، لا يزالون حتى الآن يقومون بعمليات حفر وتجريف للتربة في ريف مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب.

وذكر المرصد أن استخبارات القوات التركية فصلت عددا من موظفي الشرطة المدنية في ناحية راجو، حيث جرى اعتقالهم بعد ذلك واقتيادهم إلى جهة مجهولة على خلفية تهم وجّهت لهم، وهي العمل مع الإدارة الذاتية الكردية إبّان سيطرتها على مدينة عفرين وريفها.

من جانب آخر، قالت مجلة "أحوال" التركية "إن تركيا تسعى لتعزيز خطوات التغيير الديموغرافي ومحو تاريخ وحضارة المناطق التي تحتلها في سوريا، وذلك عبر عمليات التنقيب العشوائية عن الآثار وسرقتها، وخصوصًا في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب".


ويواصل مسلحون من فصيل مليشياوي تركي يدعى "السلطان سليمان شاه" أو  "العمشات" عمليات حفر بهدف التنقيب عن الآثار في تل أرندة الأثري الواقع في ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين الغربي، وهو ما أدّى لتضرّر التل بشكل كبير وإحداث دمار هائل به نتيجة عمليات البحث العشوائية المتواصلة.

وبات سكان منطقة عفرين الذي يبلغ تعدادهم مئات الآلاف نازحين في مخيمات بشمال حلب، فيما منازلهم تنهب وتسلب ويستولى عليها من قبل فصائل قوات عملية "غصن الزيتون"، التي سيطرت على عفرين في مارس من العام 2018.

وتعرّضت آثار عمرها قرون ومواقع تراثية في عفرين لأضرار بالغة جراء المعارك التي دارت خلال التدخل التركي في سوريا.
أردوغان ينهب آثار سوريا.. رصد عمليات سرقة وتنقيب لميليشيات تركية في عفرين.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرصد الإفتاء يدين التفجير الإرهابي فى عفرين.. ويحذر من أطماع تركيا فى سوريا

مرصد الإفتاء يدين تفجير صهريج وقود بمدينة عفرين

ترشيحاتنا

أردوغان ينهب آثار سوريا.. رصد عمليات سرقة وتنقيب لميليشيات تركية في عفرين.. صور

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

انتابني حالة من الغضب على العالم.. حسام بدراوي يكشف تفاصيل إصابته وزوجته بفيروس كورونا.. فيديو

بـ 5 أعشاب طبيعية.. تطهير القولون وتنظيفه لتقليل الآلام

بعد مسلسل فرصة تانية.. عمر الشناوي يدافع عن ياسمين صبري

بـ شميز مشجر.. ريم البارودى تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

AdvertisementS

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

يا خيمة القذافي فضحتي وكشفتي الإخوان.. ضاحي خلفان: ليبيا فخ للفئران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغيير شعاره لدعم المثليين.. هجوم حاد على تطبيق Linkedin

على الأرض فى الشارع.. ساندى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأسرار الخمسة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر.. تعرف عليها