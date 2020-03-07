AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موقع أمريكي: ليبيا وسوريا تفضحان فشل أردوغان

السبت 07/مارس/2020 - 06:26 م
ليبيا وسوريا تفضحان
ليبيا وسوريا تفضحان فشل أردوغان
Advertisements
وكالات
ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي أن الجبهة الليبية تبدو صعبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أنه في ظل التورط في حربين في سوريا وليبا، فإن تركيا تبدو بعيدة عن أهدافها المعلنة في كل من الدولتين. 

وأشار "المونيتور" إلى أن المعركة السورية تصاعدت بشكل درامي في سوريا بعد مقتل 36 جنديا تركيا في 27 نوفمبر الماضي، لكن غارات تركيا الانتقامية على القوات السورية لم تؤدِ إلى تغيير يذكر على الأرض، عندما وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا أمس الأول.

وأضاف أن حرب تركيا في ليبيا، مع ذلك، تبدو أكثر سرية، مع الوقت الذي يجهل فيه الشعب التركي ما يحدث من عمليات على الأرض، وأن الخطط العسكرية التركية في ليبيا تعثرت حيث تتكاثر الانتقادات الدولية للتواجد التركي في ليبيا. 

وأرسلت حكومة طبرق التي تدعم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي،  والتي تقاوم الحكومة المؤقتة بقيادة فايز السراج المدعوم من أنقرة، وفدا إلى دمشق في الأول من مارس الحالي، لتتحالف مع الحكومة السورية في ظل أزمة إدلب. 

وقع الجانبان سلسلة من البروتوكولات، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب، وإعادة فتح السفارة الليبية في دمشق، بمعنى أن تدخل تركيا في ليبيا أكسب الرئيس السوري بشار الأسد حليفًا آخر.

وفي الوقت ذاته، عقدت عدد من العوامل الدولية المحيطة بالصراع الليبي إمكانية توسيع التدخل التركي في ليبيا، خصوصا أن هذا التدخل قوى الدعم الإقليمي لحفتر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصريح جديد لوزير الدفاع التركي.. وهذا ما قاله عن التدخل في ليبيا

البرلمان الليبي يدعو النواب لمناقشة الاتفاق المشبوه بين أردوغان والسراج

هاشتاج #عربي_ضد_التدخل_التركي يتصدر تويتر

أردوغان ينتقد المشير حفتر بعد صفعة مؤامرة مؤتمر موسكو

انتقام وأخذ بالثأر ينتظر أردوغان وجيشه.. تفاصيل

رئيس البرلمان الليبي: سنستعين بـ مصر حال التدخل التركي وإرسال قوات عسكرية

ترشيحاتنا

70 تحت الأنقاض.. انهيار فندق مخصص للحجر الصحي لمصابي كورونا في الصين

موقف غريب من مازيمبي.. منع لاعبي الرجاء المغربي من دخول غرفة الملابس.. صورة

في مطعم الفنانة روجينا .. شاهد عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها

بعد المنشور الفاضح.. تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز

رسميًا.. الزمالك يواجه الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل حول إلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية