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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 29 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الاثنين، 29-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة: 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس ضد بيرنلى 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافى ضد ريال سوسيداد 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
ديسبورتيفو أفيس ضد موريرينسى 6:00

ماريتيمو ضد بنفيكا 7:00

باكوس دى فيريرا ضد بورتو 10:15

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