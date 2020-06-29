مواعيد مباريات اليوم الاثنين 29 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الاثنين، 29-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث

عادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي ، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.