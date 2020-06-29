مواعيد مباريات اليوم الاثنين 29 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الاثنين، 29-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس ضد بيرنلى 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافى ضد ريال سوسيداد 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
ديسبورتيفو أفيس ضد موريرينسى 6:00
ماريتيمو ضد بنفيكا 7:00
باكوس دى فيريرا ضد بورتو 10:15