أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم السبت، مجموعة من الأخبار الرياضية حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
هاجم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي بعدما أعلن أبوريدة عن دعم الفيفا للاتحاد المصري بمبلغ مليون دولار لاستئناف النشاط.
قال إكرامى الشحات مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ، إن طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لا يستحق مبلغ 40 مليون جنيه الذي طلبه مسؤولو ناديه.
أكدت شبكة "ليفربول إيكو" العالمية على تسبب جماهير نادي ليفربول الإنجليزي في نشوب حريق محدود في إحدى المباني العريقة، بوسط المدينة، وذلك في ظل احتفالهم بحصولهم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.
قال محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي إن هدفه فى مرمى نوريتش سيتي في بداية الموسم كان هاما، غير أنني متفاهم مع زميلي فيرمينو لهذا السبب.
قال محمد صلاح نجمنا المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي إن أقرب أهداف الموسم إلى قلبه هو شعور الفوز بالبريميرليج مع ليفربول، واحتمالية الفوز بلقب الهداف مجددا.