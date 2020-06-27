أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

أكدت شبكة "ليفربول إيكو" العالمية على تسبب جماهير نادي ليفربول الإنجليزي في نشوب حريق محدود في إحدى المباني العريقة، بوسط المدينة، وذلك في ظل احتفالهم بحصولهم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.

قال محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي إن هدفه فى مرمى نوريتش سيتي في بداية الموسم كان هاما، غير أنني متفاهم مع زميلي فيرمينو لهذا السبب.







