مبنى عريق فى ليفربول يتعرض للحريق عقب فوز الريدز بالدوري الإنجليزي .. تفاصيل

أكدت شبكة "ليفربول إيكو" العالمية على تسبب جماهير نادي ليفربول الإنجليزي في نشوب حريق محدود في إحدى المباني العريقة، بوسط المدينة، وذلك في ظل احتفالهم بحصولهم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.





وحصد ليفربول اللقب الغائب منذ 30 عامًا، أمس الأول، عقب خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف، لتبقى المباريات الجارية له فى المسابقة تحصيل حاصل.





واحتشدت جماهير ليفربول فى شوارع المدينة عقب نهاية مباراة تشيلسي ومان سيتي على الرغم من تفشي فيروس كورونا، رغم تحذيرات الأمن وحتى الآن احتفالًا بالبطولة.





وقالت الشبكة أن جماهير ليفربول أشعلت ألعاب نارية، خلال تواجدهم في وسط المدينة، وهو ما أدى إلى نشوب حريق في مبنى تاريخي عريق، هو رويال ليفر، حيث شوهدت ألعاب نارية تصطدم بإحدى شرفاته قبل أن يندلع الحريق.





وأشارت إلى أن فرق الإطفاء سارعت إلى مكان الحادث وتمكنت من إطفاء الحريق بشكل سريع.





وأكدت أن شرطة ميرسيساديد ومجلس مدينة ليفربول حثوا الجماهير على مغادرة وسط المدينة، وقد استجاب الفعل عدد منهم ولكن ظل الباقي في مكانه.