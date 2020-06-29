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محافظات

أسوان: إلغاء سير سيارات النقل الجماعي الكبود بطريق السادات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:26 ص
أسوان: إلغاء سير
أسوان: إلغاء سير سيارات النقل الجماعي الكبود بطريق السادات
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أ ش أ
قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلغاء حركة سير سيارات النقل الجماعي (الكبود) على طريق السادات بمدينة أسوان، اعتبار من الأول من يوليو القادم وذلك كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم وقف إستخدامها بالمحافظة. 

وأكد أنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلي سيتم توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين ( 25 : 35 % ) من قيمة السيارة. 

وأوضح محافظ أسوان بأنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد بإستيكر طبقًا لخط السير، لافتًا إلى أنه بدءًا من أول يوليو القادم سيتم تحويل خط سير كل سيارات الكبود من على طريق السادات إلى خطوط بديلة بناء على ما يتم إقراره من إدارة المواقف بالمحافظة.

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