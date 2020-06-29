ليلة دخلة في الكراكون.. هرب المعازيم وقبض على العريس

وضعت كلابشات الشرطة في يد عريس بدلًا من الدبلة ولم يتثنى للمدعوين النيل من وليمة الزفاف ، فقد تحولت ليلة العمر لعروسين سعوديين إلى ليلة من الغم داخل الزنزانة وليس قفص الزوجية.





وقامت الشرطة السعودية بالقبض على عريس في ليلة دخلته، وشخص أخر والمسئول عن القاعة التي أقيم بها حفل الزفاف، والتحقيق معهم، بحسب ما نشرت صحيفة "سبقط السعودية.

تحولت ليلة الزفاف لهذا السيناريو السيء عندما مرت الشرطة بمنطقة عسير ووجدت تجمع كبير بإحدى قاعات الأفراح، وتكدس عدد كبير من السيارات مما يعني أن عدد المدعوين مضاعف.





بينما لاذ المدعون بالفرار فكانت السلطات السعودية قد حددت عدد الحضور بالأعراس وهم 50 شخص فقط، في إثر الإجراءات الاحترازية لأزمة فيروس كورونا المستجد، ولكن ما عثر عليه كان اكثر من ذلك بكثير.





لتتخذ الشرطة قرارها بالقبض على العريس والمسئول عن القاعة وآخرون، ومن المفترض أن تطبق عليهم غرامات مادية لمخالفته القانون.