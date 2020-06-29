نادية الجندي تقضى عطلتها الصيفية وتوجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

نشرت الفنانة نادية الجندي مجموعة من الصور الجديده لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام خلال قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت نادية الجندي بالصور بإطلالة صيفيه وعلقت قائلة " صباح الخير عليكم جميعا وحشتوني بحبكم اوي اوي"



وشاركت الفنانه نادية الجندي مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

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مسلسل "سكر زيادة" ، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني.