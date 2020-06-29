AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نادية الجندي تقضى عطلتها الصيفية وتوجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:00 ص
الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي
Advertisements
مصطفى كرم

نشرت الفنانة نادية الجندي مجموعة من الصور الجديده لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام خلال قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت نادية الجندي بالصور بإطلالة صيفيه وعلقت قائلة " صباح الخير  عليكم جميعا وحشتوني بحبكم اوي اوي"

وشاركت الفنانه نادية الجندي مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي. 

إقرأ أيضا :

نادية الجندى تستعيد ذكريات مهرجان الجونة السينمائي..صور


مسلسل "سكر زيادة" ،  بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوعدكم حتنبسطوا.. نادية الجندي توجه رسالة لمتابعيها بسبب مسلسل سكر زيادة.. شاهد

وجودك إضافة كبيرة: نادية الجندى برفقة سميحة أيوب من كواليس "سكر زيادة"

نادية الجندي توجه رسالة مؤثرة لـ سميحة أيوب.. شاهد

انتهاء تصوير جميع مشاهد "سكر زيادة" خلال 3 أيام

شاهد.. لقاء الخميسي تقلد أصالة على تيك توك

أول فيلم يتناول ظاهرة الإرهاب.. نادية الجندي تعلق على صورة قديمة لها.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| نادي الإسماعيلي يثير الجدل بسبب محمد صلاح.. وسلبية المسحة الثالثة لعضو مجلس إدارة الدراويش

رئيس لجنة الصحة: الموافقة مبدئيا على زيادة 75% لبدلات المهن الطبية.. فيديو

آخر أيام أمريكا.. أعاصير وحرائق غابات تلتهم البلاد خلال ساعات

خطوة واحدة تفصلنا عن اللقاح الصيني.. تفاصيل

على خطى رشدي أباظة.. سيارة إسماعيل ياسين أيقونة الكوميديا والسخرية

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات