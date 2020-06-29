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فن

بعد إثارتها الجدل حول إجرائها عملية تجميل.. الجمهور يطارد ريا أبي راشد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:01 ص
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
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آيه عاطف
تصدرت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إثارتها الجدل حول إجرائها عملية تجميل.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا للإعلامية ريا أبي راشد بملامح مختلفة تماما عن التي اعتاد الجمهور رؤيتها عليها. 

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كما توالت التعليقات السلبية بسبب تغير ملامحها واتهمها البعض بإجراء عملية تجميل أفسدت ملامحها. 

يذكر أن تشتهر ريا أبي راشد، بعلاقاتها الوطيدة مع نجوم ومشاهير هوليوود، والتي جعلتها في المركز الأول لأفضل المذيعات في جميع أنحاء العالم، لتواجدها المستمر داخل كواليس تصوير الأفلام العالمية وإجرائها حوارات مع عمالقة السينما.
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