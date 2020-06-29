كريستال بالاس يستضيف بيرنلي بـ الدروي الإنجليزي





ويسعى كريستال بالاس لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة في الجولة الماضية.





في المقابل يطمح بيرنلي في انتزاع الثلاث نقاط من كريستال بالاس، للتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة.





ويحتل كريستال بالاس المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بفارق الأهداف عن بيرنلي صاحب المركز الـ 11.





يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يستضيف فريق كريستال بالاس نظيره بيرنلي، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".