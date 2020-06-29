عن أبرز ثمار ثورة 30 يونيو.. داليا أيمن: إقامة مشروعات قومية كبرى

وأضافت داليا أيمن خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه منذ ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكم مصر وتغيرت الدولة كثيرا وتطورت بشكل كبير، قائلة "مصر تستاهل أنها تكون فى مكان كبير".







وأضافت أنه ومنذ الثورة ورأت مصر في تطور كبير فى شبكة الطرق والمدن بشكل عام، بالإضافة إلى إقامة الدولة الكثير من المشاريع القومية الكبرى".





وتابعت أن وزارة الداخلية قدمت هدية إلى المواطنين وهى تطوير أقسام الشرطة فى بعض المحافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية، من أجل الظهور فى شكل حضارى جيد، حيث أنها تطورت من الداخل بشكل كبير ومنظم.



