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اقتصاد

التخطيط تستأنف ورشة العمل الثالثة حول ريادة الأعمال.. اليوم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

تطلق وزارة التخطيط  اليوم الاثنين،الجلسة الثالثة من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال و التنمية الاقتصادية، تحت عنوان "دور حاضنات ومسرعات الأعمال فى تحقيق التنمية الاقتصادية".


وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ و(مدير الجلسة)، والدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور أيمن اسماعيل، المدير والمؤسس لفينتشر لاب فى الجامعة الأمريكية، والدكتورة هلا حطاب ، أستاذ إدارة الأعمال فى الجامعة البريطانية بالقاهرة، ونيفين بدر،مدير حاضنة جسر ، وحسن منسي، المدير التنفيذي لبرنامج مصر تبدأ.

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وعقد أمس  فعاليات الجلسة النقاشية لورشة "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" في ظل جائحة كورونا العالمية، لليوم الثاني علي التوالي؛  والتي تنظمها الوزارة تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وناقشت  الجلسة الابتكار والتحول الرقمي وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية ، إذ سلطت الضوء  على عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمى باعتباره مسارًا إجباريًّا وليس توجهًا اختياريا.


وشارك بفعاليات الجلسة كلا من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور طارق خليل، والدكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس برامج الابتكار والتحول الرقمى..

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