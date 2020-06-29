رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بـ30 يونيو: عبرت عن تلاحم شعب مصر

تقدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة والجيش والشرطة وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو والتى عبرت عن تلاحم شعب مصر وجيشه وشرطته مؤكدًا أن الثورة استجابت لإرادة الشعب فى التصدى للإرهاب ورغبته فى خوض معركة التنمية والبناء.





وأشاد سيادته بما تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات كبيرة فى مختلف المجالات بالعمل الدءوب والجهد المخلص المتواصل وما شهدته مصر من مشروعات قومية عملاقة وتطوير البنية التحتية.







كما أثنى سيادته على الدور البطولى للدولة فى مكافحة الإرهاب وأعمال التخريب ومحاصرة الفكر المتطرف فى ظل تحديات محلية وإقليمية ودولية كبيرة.





ويغتنم رئيس الجامعة هذه المناسبة ليسأل الله لرئيسنا موفور الصحة والعافية ويدعو أن يكلل جهوده وخطاه بالنجاح والتوفيق والسداد فى استكمال مسيرة التنمية والبناء ودوام الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية وشعبها العظيم.