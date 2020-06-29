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فن

شاهد.. هند عبد الحليم في أحدث إطلالة لها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:06 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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ندى فكري
شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة جذابة أثناء قضائها إجازة الصيف ولاقت الصورة إعجاب متابعيهما.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- قمر يا هند
- شكلك يجنن
- بحبك اوي و بحب اعمالك

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند عبد الحليم فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بطريقة ناعمة وجذابة، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات.

و يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي يعرض حاليًا على احدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة اسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.

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Good morning ☀️🥰

A post shared by Hend Abdelhalim (@hendabdelhalimofficial) on

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