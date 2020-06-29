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اقتصاد

المصرية اللبنانية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم عليها اقتصاديات الدول المتقدمة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تقوم عليها اقتصاديات الدول المتقدمة وفي مصر لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، مشيدًا بالدور الإيجابي للحكومة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة وإدارتها لأزمة فيروس كورونا. 

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية، عبر تقنية الفيدو كونفرانس بعنوان: "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة". 


وأضاف "فوزي"، أن الجمعية المصرية اللبنانية لم تتأخر كعادتها في الاضطلاع بدورها ومشاركتها الايجابية كواحدة من أهم منظمات الأعمال الثنائية والتي تمثل القطاع الخاص المصري واللبناني. 

وقال إن "تكاتف الشعب المصري وقت الازمات واحدة من الأسباب التي تدفعنا كقطاع خاص للتكاتف في علاج المشكلات الاقتصادية سواء التي عانى منها الاقتصاد قبل وخلال أزمة فيروس كورونا، والتي زادت من هذه المعاناة، مشدداُ أنه وبانتهاء الأزمة لابد وأن نفكر ونستعد جيدًا لمرحلة ما بعد كورونا".

كما أكد ضرورة بحث تجارب العديد من الدول الكبري التي تضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها وتعمل باستمرار علي تحفيزه سواء من خلال الحوافز، أو تيسير الإجراءات وسن التشريعية الواضحة والتي تجعل منه أهم القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي وتوفيرا لفرص العمل للشباب.
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