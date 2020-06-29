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رياضة

إيهاب جلال يدرس الرحيل عن مصر للمقاصة .. تفاصيل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:57 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى

يدرس إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة الرحيل عن الفريق الفيومي مع نهاية الموسم الكروى الجارى وعدم تجديد تعاقده مع الفريق .


وينتهى عقد إيهاب جلال مع المقاصة بنهاية الموسم الكروى الجارى ، بعد أن كان وقع قبل عدة أشهر قليلة على عقود تدريب الفريق الفيومي خلفا لـ النيجيري إيمانويل إمونيكي حتى نهاية الموسم الكروى الحالى .


وعلم " صدي البلد " أن إيهاب جلال أبلغ المقربين منه داخل الفريق بالرحيل حتى نهاية الموسم فى حال استمرار الأوضاع المالية الصعبة داخل الفريق الفيومي فى الوقت الحالى .


وأعر إيهاب جلال عن استياءه الشديد لما وصل إليه المقاصة الآن ، وتأخر صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى لعدة أشهر وهو الأمر الذى يربك حسابات الفريق ويؤثر على الناحية الفنية عكس ما كان يتمتع به المقاصة فى السنوات الماضية .


ويرفض جلال كل محاولات مسئولى المقاصة معه فى الوقت الحالى من أجل تجديد تعاقده مؤكدا أن استمرار الأوضاع الحالية يعنى رحيله عن المقاصة بنهاية الموسم الكروى مع انتهاء عقده وعدم التجديد .

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