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برلمان

لأقل من 21 سنة.. "تعليم النواب" تلغي رسم القيد على المصنفات والتسجيلات الإذاعية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:54 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، على تعديل نص المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002، حيث تنص المادة المقدمة من الحكومة على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو ألف جنيه للقيد الواحد، ولكن اللجنة قررت إعفاء الطلاب نهائيا من هذا الرسم.

واقترح النائب عمرو دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان،  إعفاء الطلاب من رسوم قيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية.

وقال دوير في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم،  أن تأثيره على الموازنة العامة للدولة لن يكون كبير ولن يؤثر بشكل ملموس.

واتفقت معه الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، ورئيس الجلسة، مطالبة ممثل وزارة المالية بتوضيح مدى تأثر الموازنة العامة بهذا البند.

من ناحيته قال مدحت عبد العزيز سالم ، ممثل وزارة المالية بالاجتماع، إن الحكومة تتمسك بنص المادة كما وردت للجنة، وبعد التصويت على مقترح النائب الدكتور عمرو دوير وافقت اللجنة على التعديل.

وجاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو ١٠٠٠ جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.
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