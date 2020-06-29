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محافظات

بعد حريق أجزاء منه.. محافظ الإسكندرية يتفقد محيط مستشفى البدراوي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
تفقد محافظ الإسكندرية محيط مستشفى البدراوي الذي نشب فيه الحريق صباح اليوم وأودى بحياة ٧ أشخاص وإصابة ٧ آخرين، يرافقه مدير أمن الإسكندرية الفؤاد سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية والهندسة جيهان مسعود رئيس حي أول المنتزة.

وطالب الشريف بسرعة تقديم العناية اللازمة للمرضى حتى خروجهم من المستشفى، وقدم التعازي لأسر الضحايا. 

أعلن مصدر مسؤول بنيابة أول المنتزه عن وفاة ٧ أشخاص وإصابة ٧ آخرين في الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

وقال المصدر إنه تم السيطرة علي الحريق وإغلاق المستشفى وفرض كردون أمني حول المستشفى حتى انتهاء التحقيقات.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل المستشفى، وسط حالة من الذعر بين العاملين والمرضى الموجودين بالمستشفى.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وخمس سيارات الإطفاء وغرفة عمليات الحي إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

كما توجهت سيارات الإسعاف لمكان الحريق لنقل المصابين والمرضى لمستشفيات أخرى.

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