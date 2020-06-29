حصول التنظيم والإدارة على الاعتماد الدولي من IBDL وجامعة ميزوري الأمريكية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حصول مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية. أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس، حصول مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية.





وقال الشيخ في تصريح له اليوم، إن هذا الإعتماد سوف يُسهم في دعم جهود المركز لتحقيق أهداف تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال تعزيز شفايفة الاختبارات والترقي والاستفادة من أصحاب الخبرات إضافة إلى تشجيع الموظفين على التنافس في تنمية مهاراتهم للتفوق في الإختبارات والمسابقات التي يُنظمها الجهاز من خلال المركز.









التنمية المستدامة مصر 2030 تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتابع، الجهاز أنشأ منظومة إلكترونية مُميكنة مُتكاملة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة أنشئت من قبل الجهاز وفاء للاستحقاقات القانونية ، وهي المنظومة التي تم مراجعتها وتقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، والتي تعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المُساهمة في تطوير وتحديد وتنمية قدرات الموظفين على النحو الذي يواكب تطلعات الدولة لا سيما في ضوء خطةتحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المنظومة الإلكترونية لمركز تنمية القدرات والمسابقات خضعت للتحقق من كفائتها محليًا ودوليًا، وتم استخدامها في تقييم موظفين عدد من الجهات الحكومية منها وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية والتموين والنقل ومحافظات الإسماعيلية والدقهلية والوادي الجديد، كما استقبل المركز وفود من اللجنة الأفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا".





من جهة، قال الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لـ IBDL إن مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بات جاهزًا لتنفيذ الاختبارات والامتحانات المُعتمدة دوليًا والتي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات موظفين الجهاز الحكومي تحقيقًا لتطلعات الدولة في خطتها للتنمية المستدامة مصر 2030.





وأضاف "خلاف" إن IBDL حرصت على نقل خبراتها في مجال تطوير الإمتحانات الدولية المُعتمدة إلى مركز تنمية القدرات والمهارات والمسابقات التابع للجهاز، والتي مكنته من الحصول على الاعتماد الدولي.



