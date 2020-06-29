أنا مش بعيد عنكم.. السيسى عن هدم عمارة سليم الأول: محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا ازاى..فيديو

علًق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حديث اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذى أكد انه تم هدم احدى العمارات بشارع سليم الاول لبناء أحد المحاور أو الكبارى الجديدة، وقال الرئيس، العمارة كانت مشوهة المكان".









واستنكر الرئيس خلال خلال كلمته اليوم فى افتتاح مشروعات تطوير شرق القاهر ة ، وجود تلك العمارة الضخمة فى شارع ضيق بهذا الشكل، مضيفًا :" الناس دى كانت هتقعد فين وهتقعد ازاى؟"









وتابع الرئيس قائلا: "كام دور ومين اداله الترخيص ده، مؤكدًا أن الموضوع مش فساد ولكن الناس مش عارفة هي مين سواء كان رئيس حى او محافظ .. محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا ازاى".









وأضاف الرئيس : "الكلام دة بشوفه اما بنزل اتمشى انا مش بعيد عنكم احنا اللى ساكتين بندي ترخيص بالارتفاع ده ليه فى شارع بالعرض ده".



