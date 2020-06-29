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محافظات

بعد تعافيهم من كورونا..خروح 3 حالات من العزل في بني سويف

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:37 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد عبد الحليم
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف  عن تعافى ٣ حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من  مستشفى الحميات  وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 


 وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة     


من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى


وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاج والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات  والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف
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