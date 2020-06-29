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اقتصاد

هشام توفيق: نسعى لإحلال استيراد الأقطان قصيرة التيلة بنحو 2.2 مليون قنطار بإنتاجه محليا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصري بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة لتحسين جودة القطن المصري والحفاظ على الثقة العالمية به وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع في العالم. 
 
وأضاف الوزير خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين أن حجم تصدير الأقطان المصرية سجلت مليار و250 مليون دولار ونسعى ان تصل الى 6 مليار دولار على الأقل.


ولفت إلى أن مصر تستورد أقطان قصيرة التيلة بكمية تصل الى 2.2 مليون قنطار، بالاضافة الى نحو من 300 الى 350 مليون دولار من الغزول السميكة من كلا من الهند وباكستان، ونعمل على تقليل حجم الاستيراد وتعويضه بالإنتاج المصرى.

وأوضح  أنه تم البدء في تطوير محالج القطن وفق أحدث النظم العالمية بما يضمن إنتاج قطن خالي من الشوائب.

وأكد الوزير  أن التخلص من الملوثات يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطن المصري، بالإضافة إلى تطوير نظام تداول الأقطان للتغلب على سلبيات النظام الحالي واستعادة سمعة ومكانة القطن المصري المتميزة عالميا.
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