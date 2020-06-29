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تعليم

حرصًا على سلامة الطلاب.. جامعة كفر الشيخ: إجراءات احترازية مشددة داخل لجان الامتحانات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:06 م
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
شدد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على استمرار التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة بشأن عقد امتحانات الفرق النهائية من خلال الاهتمام بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان لا تقل عن متر ونصف.
ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بارتداء الطالب الكمامة، وسط إجراءات احترازية مشددة من تهوية وتعقيم وضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتواجد أستاذ المادة وقت امتحانه.

وشدد دسوقي، على أن تكون الأسئلة شاملة المقرر وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، وأن يكون الزمن المخصص للاختبار مناسب ومراعاة الطلاب ومعايير الجودة والضمان في ورقة الأسئلة وورقة الإجابة والالتزام بإعلان النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال الاختبارات مباشرة.

من جانبه، أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بالتواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيرًا إلى انكسار منحني الإصابات بفيروس كورونا بدرجة كبيرة .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يوجد 13 مستشفى للعزل في دائرة المحافظة مؤكدًا على قوة المنظومة الصحية ، وأهمية الوعي والحفاظ على الإجراءات الاحترازية بالرش والتعقيم يوميًا والاهتمام بالمنافذ الحدودية للمحافظة.
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