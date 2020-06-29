طالب لجوء سوداني يشعر بالكراهية.. إسكتلندا تكشف هوية منفذ حادث طعن جلاسكو

نشرت الشرطة البريطانية، أول صورة لمنفذ حادث طعن جلاسكو، والذي قتل على أيدي قوات الأمن خلال هجومه على فندق بالمدينة الأسكتلندية.





ووفقًا لتقارير بريطانية، أعلنت شرطة أسكتلندا أن المنفذ يدعى بدر الدين عبد الله آدم، 28 عاما، من السودان.





وقالت الشرطة، إنها حددت هوية المنفذ بناء على معلومات قدمها الأخير لوزارة الداخلية في وقت سابق من هذا العام.





وأصيب ستة أشخاص، بمن فيهم ضابط الشرطة يدعى ديفيد وايت، في هجوم بدر الدين على فندق بارك إن في شارع ويست جورج بمدينة جلاسكو.





وأضافت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية، أن ثلاثة من بين المصابين كانوا من طالبي اللجوء، والاثنين الآخرين من موظفي الفندق، حيث لا يزالون في المستشفى.





وكشفت تقارير عن أن آدم قد أرسل إلى الفندق مع حوالي 100 طالب لجوء آخرين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





وذكر رجل يدعى سراج إن الجاني حذره من الهجوم في الليلة السابقة قائلًا له: "سأهاجم" لذا يجب على الجميع أن يأخذوا الأمر على محمل الجد.





وأضاف الرجل أن المتهم أضاف أن الناس يكرهوه وهو يكرههم وضدهم، وما كان على الأول أن يهدئه ويبلغ في اليوم التالي أحد موظفي الفندق، لكن الهجوم حدث بعدها ظهرا.





وقالت وزيرة الجاليات الاسكتلندية إيلين كامبل إنها "تسعى إلى إجراء مكالمة عاجلة مع وزارة الداخلية بشأن طالبي اللجوء وسكنهم.