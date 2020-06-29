تقسيط 1200 جنيه على 20 سنة.. جامعة أسيوط تطرح 240 شقة تمليك

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، موافقته على طرح 10 وحدات سكنية للتأجير التمويلي وبالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتي تضم فرصة لتمليك 240 شقة بتلك الوحدات بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة، بالتقسيط لأعضاء صندوق التأمين الخاص بجامعات أسيوط، وسوهاج ، وقنا، وأسوان ، والوادى الجديد والأقصر، وذلك عن طريق سداد 1200 جنيه شهريًا لمدة 20 سنة، وبقيمة إجمالية تبلغ 250 ألف جنيه شاملة، كاشفا عن تزامن ذلك مع شراء 4 اتوبيسات لتسهيل نقل الساكنين ضمن خطة توفير وسائل النقل والخدمات للراغبين في السكن بتلك الوحدات .

وعن شروط التقديم أوضح الدكتور طارق الجمال أنها تتضمن إشتراط أن يكون المستفيد من العاملين بالجامعات التى يغطيها صندوق التأمين من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين المشتركين بالصندوق وأعضائه الذين لازالوا فى الخدمة على أن يكون الأولوية للمتزوج ولمن يعول ، كما تتضمن إنه لم يسبق له الحصول على شقة أو أرض من هيئة المجتمعات العمرانية





وأضاف أن الشروط تنص كذلك على عدم جواز التنازل عن الوحدة إلا بعد سداد كامل الثمن المحدد بعقد بالإيجار التمويلى، كما يجوز سحب الوحدة من العضو فى حال تأخره عن سداد الأقساط لمدة 6 شهور متصلة أو منفصلة ويعاد طرحها مرة أخرى مع عدم رد المبالغ التى سبق دفعها حيث تعتبر فى تلك الحالة بمثابة إيجار للوحدة.





وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه من المقرر أن تؤول ملكية الشقة بعد سداد المبلغ بالكامل خلال المدة المستأجرة مع إلتزام الصندوق بإتخاذ إجراءات نقل الملكية ، والأسبقية بتاريخ سداد الدفع الموقع من مدير إدارة الصناديق لحساب المشروع وليس بتاريخ الحصول على أوامر الدفع.





جدير بالذكر أنه على الراغبين فى التقدم لامتلك شقة تقديم طلب باسم الأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية يتم بموجبه الحصول على إيصال باستلام الطلب مرفق بمستندات تتضمن صورة البطاقة، قسيمة الزواج، شهادة ميلاد الأولاد، شهادة من وحدة شئون العاملين تفيد بان المتقدم لازال عضوًا بالصندوق ولم يستقيل.