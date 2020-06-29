تعد وصفة القرنفل والعسل من قوى الوصفات القادرة على تغذية الشعر الرقيق والضعيف ومنع تساقطه وتطهير وتنظيف الفروة وهو ما يؤدي للعمل على زيادة كثافة الشعر.





وعرض موقع "boldsky" طريقة عمل وصفة القرنفل لتقوية وزيادة كثافة الشعر مهما كان ضعيفا.





مكونات الماسك:

3 ملاعق كبيرة عسل خام

أضف ملعقتين مسحوق القرفة

ملعقة صغيرة مسحوق القرنفل





طريقة عمل الماسك:

- امزجي كل المكونات جيدا وضعيها على فروة الرأس ووزعيها جيدا.

- بعد ساعة اغسلي الشعر بماء فاتر جيدا.