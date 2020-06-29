الشباب والرياضة: استئناف أنشطة المشروع القومى للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الفنية للمشروع القومى للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي لبحث الاستعدادات الخاصة باستئناف أنشطة وتدريبات وبرامج المشروع خلال الفترة المقبلة وذلك تزامنًا مع عودة الأنشطة الرياضية في مختلف الاتحادات والأندية ومراكز الشباب.





وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحى على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستئناف أنشطة المشروع وبرامجه التدريبية وما يتضمنه ذلك من ملابس وتجهيزات رياضية والتعاقدات اللوجستية الخاصة بكافة اللعبات المدرجة بالمشروع، مشيرًا إلى ضرورة تضمين البرامج الخاصة بتدريب الناشئين واللاعبين برامج للتوعية حول شتى المجالات ومنها تعليم اللغات الأجنبية والتثقيف الفكرى والثقافى إضافة إلى برامج تعميق روح الولاء والانتماء لوطنهم من خلال منظومة متكاملة تتولى رعايةو الجانب التربوي والإخلاقي لدى الناشئين والموهوبين في مختلف اللعبات.



