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أخبار البلد

أهم الأخبار.. السيسي يفتتح مشروعات تطوير شرق القاهرة.. ومدبولي: 15 مليار جنيه لتدشين منصات إلكترونية تسهل حياة المصريين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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محمد زهير
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تعود لما كانت عليه من فوضى في كل شيء، مشيرا إلى أنها مراحل عاشتها مصر وتحملت فيها هذه المشاكل حتى تصل الدولة إلى مكانة تستطيع فيها مجابهة تحدياتها ومشاكلها، مؤكدا أن الفوضى غير مقبولة.


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ثورة 30 يونيو قضت على كل محاولات البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية. 


قال الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس الوزراء ان الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  قطاع واعد جدًا، يحظى باهتمام وتركيز الدولة، لافتًا إلى أن محنة "كورونا" أرشدت العالم إلى فرصة الإستفادة منها كمنحة، ودفعت العالم إلى الإسراع في ملف التحول الرقمي، والبدء في الإعتماد على أن تكون أغلب الخدمات المقدمة بالنظام الإلكتروني.


ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر يوم الأربعاء المقبل للحصول على حقوقهم من العلاوات الخمسة المجمدة خلال الفترة من أول يوليو عام 2006 وحتى أول يوليو عام 2015 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وحتى عام 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.


تتسابق دول العالم خاصة في الصين وأمريكا وأوروبا، على إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) يوقف شلال الضحايا المتصاعد من المصابين والمتوفين، في أقوى جائحة عالمية منذ الإنفلونزا الإسبانية خلال القرن الماضي، بحسب ماذكرت صحف دولية عدة.


نشب منذ قليل حريق محدود بالمكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية بسبب ماس كهربائي فى الكابل الموصل من غرفة الكهرباء.
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