لم تكن مهملة .. رئيس جهاز تنمية سيناء السابق: الدولة زادت وتيرة تنفيذ المشروعات آخر 6 سنوات

قال اللواء المهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تنمية سيناء السابق، إن الدولة بدأت في مشروعات بنية أساسية منذ تحرير سيناء، ولكن الفرق في الوقت الحالي هو سرعة وتيرة العمل في هذه المشروعات منذ 6 سنوات، التى زادت عملية التنمية في سيناء.





وتابع اللواء المهندس محمد ناصر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن تأخر قيام المشروعات على البنية الأساسية هي سيناء كان يرجع إلى تخوف المستثمرين من الاستثمار في هذه المنطقة.





واشار إلى أن رؤية الدولة اعتمدت مؤخرا على أن تكون هي قاطرة التنمية في هذه المنطقة ويتم التسويق للمشروعات هناك للمستثمرين الذين سيشعرون حينها بالطمأنينة والأمان.





وأوضح محمد ناصر، أن الدولة قامت بعمل الكثير من المشروعات التنموية في مختلف المجالات سواء التنمية الصناعية أو التجارية أو الثروة السمكية، ومن أبرز مشروعات البنية الأساسية منطقة شرق بورسعيد.



