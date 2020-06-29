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أخبار العالم

هوك: الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بحيازة السلاح النووي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:11 م
الاسلحة النووية في
الاسلحة النووية في ايران
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أ ش أ
 أكد براين هوك الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بحيازة السلاح النووي.

وحذر هوك - في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين - من تصاعد خطير فى العنف إذا تم رفع الحظر عن التسلح فى إيران، مؤكدا أن إيران تريد تطوير أسلحتها لمزيد من دعم المنظمات الإرهابية ، فقد استخدمت الأموال لتدمير بلدان مثل اليمن وسوريا وغيرها، ففى الوقت الذى تقدم فيه السعودية كل الدعم لليمنيين وتستثمر فى شعوبها خير استثمار نجد بلدان تنهب شعوبها كما فعل النظام الإيرانى.

وطالب هوك مجلس الأمن للاستماع إلى مطالب بلدان منطقة الشرق الأوسط بتمديد حظر السلاح على إيران.

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