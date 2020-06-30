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محافظات

الذكرى السابعة لثورة الكرامة..مليون سوهاجي خرجوا للمطالبة بسقوط مرسي في 30 يونيو..صور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:12 ص
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
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خرج اغلب أبناء سوهاج الي الشوارع في 30 يونيو، بعد ان شعروا ان الوطن قد اختطفته الجماعة الإرهابية، يطالبون بسقوط مرسي وجماعته ومطالبين بنزول الجيش وتوليه زمام الأمور.

هتف ابناء سوهاج الذين خرجوا في كل المدن والقري "يسقط يسقط..حكم المرشد" و"ارحل يا مرسي..ارحل يا مرسي".


هتافات الجماهير جاءت نابعه من حبهم لبلدهم وخوفا علي مستقبل أبنائهم، حمل أبناء سوهاج صور القائد الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، مطالبينه بالنزول  بقواته الي الشوارع لحمايتهم من جماعة الاخوان.


الاخوان وجماعتهم كانوا قد احتلوا ميدان الثقافة بعد ان تجمعوا باعداد بلغت حوالي 5 الاف شخص محاولين اجهاض ثورة أبناء سوهاج بمنعهم من الخروج الي الميدان، لكن أبناء سوهاج تجمعوا في ميدان الشبان المسلمين، القريب من ميدان الثقافة.


كما خرج الرجال والنساء والشباب والاطفال إلي الشوارع في مختلف مدن المحافظة مطالبين برحيل مرسي وعصابته وصل الأمر إلي أن أصبحت شوارع مدينة سوهاج لا يوجد بها موضع قدم لشخص من كثرة أعداد المتظاهرين المعترضين فساد الإخوان وفشلهم في إدارة الدولة.


وشهدت مدينة سوهاج التظاهرة الأكبر حجمًا بين مدن المحافظة حيث تجمع المتظاهرون أمام فندق الصفا بشارع الجمهورية وميدان الشبان المسلمين وأمام ديوان عام محافظة سوهاج.


اعداد المتظاهرين في مدينة سوهاج وحدها تخطت 700 الف شخص، في منتصف اليوم وفي المساء زحف أبناء سوهاج الي المدينة من كل القري والنجوع لتصل اعدادهم الي اكثر من مليون مواطن في نهاية اليوم.


واضطرت الشرطة الي تحذير المواطنين من الدخول الي مدينة سوهاج، بسبب الاعداد الكبيرة المتواجدة في الشوارع.


ومع زيادة اعداد المتظاهرين في مدينة سوهاج شعر المنتمين للجماعة الإرهابية والمتجمعين في ميدان الثقافة بالخطر واضطروا الي ترك الميدان والهرب من أبناء سوهاج الذين يطالبون برحيلهم.

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الذكرى السابعة لثورة الكرامة..مليون سوهاجي خرجوا للمطالبة بسقوط مرسي في 30 يونيو..صور
الذكرى السابعة لثورة الكرامة..مليون سوهاجي خرجوا للمطالبة بسقوط مرسي في 30 يونيو..صور
الذكرى السابعة لثورة الكرامة..مليون سوهاجي خرجوا للمطالبة بسقوط مرسي في 30 يونيو..صور
الذكرى السابعة لثورة الكرامة..مليون سوهاجي خرجوا للمطالبة بسقوط مرسي في 30 يونيو..صور
الذكرى السابعة لثورة الكرامة..مليون سوهاجي خرجوا للمطالبة بسقوط مرسي في 30 يونيو..صور
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