الرئيس السيسى : ثورة 30 يونيو إنحازت إلى الإرادة الوطنية الحرة .. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إننا نحتفل اليوم بالذكرى السابعه لثورة 30 يونيو 2013 تلك الثورة المجيدة التى سطرت من خلالها جماهير امتنا بأرادتها الابية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنت ان الشعوب عندما تنتفض لا يقف امامها اى عائق .





قال الرئيس السيسى ، من خلال كلمته المذاعة اليوم الاثنين ، العالم اجمع تابع بأندهاش واعجاب انطلاق شرارة ثورتنا المباركة التى قضت على كل محاولات البعض المستميتة، فقد ظن هؤلاء ومن يقف ورائهم ان مصر دامت لهم دون غيرهم من ابناء الوطن وان اهدافهم التى يسعون الى تحقيقها قريبة للمنال فخرجت جموع الملايين معلنه رفضها القاطع لكل محاولات اختطاف الوطن الذى تولى امرة من لا يدرك قيمه وعظمه مصر.





وتابع ان القوات المسلحه كانت تتابع مطالب الشعب العظيم حيث انحازت الى ارادة المطالب الحرة و استنادا الى عقيدتها الراسخة باعتبارها سند الشعب الامين واتخذت قرارها التاريخى بالمشاركة مع مختلف القوى والتيارات السياسيه لوضع خارطة المتسقبل للعبور من الفوضى والعبث، الى بر الامان .





واكد اننا ننظر الى واقعنا الراهن على اعتبار انه حلقة جديدة من سلسلة حلقات تاريخنا المتصل لنرصد الظواهر المتغيرة والتحديات المتجددة ونبنى وننمى لتغير الواقع الحالى اوالتحديات الراهنه على نحو نرضاه نفتخر به لتكون مصر قدرة على توفير حباة كريمة لابنائها .