فشل محاولات طمس الهوية الوطنية.. برلماني: الرئيس السيسي جعل المصارحة مبدأ عاما بعد ثورة 30 يونيو

اتفق النائب تامر عبدالقادر، مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، فيما يخص ثورة 30 يونيو التى نجحت فى القضاء على كل المحاولات المستميتة لطمس الهوية الوطنية، مشيدا بوصف الثورة بأنها سطرت وشيدت أمجادا بإرادة شعبية للحفاظ على هوية الوطن.





وأشاد عبدالقادر، بحجم النجاحات التى حققتها الأجهزة الأمنية لاجتثاث الإرهاب من جذوره، والذى انطلق منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، وكما قال الرئيس فى خطابه، فإن الدولة خاضت مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح أو حرمة الدماء، وأثقل الإرهاب التحديات التى كانت تواجهها الدولة.





وأشار إلى أن إشادة الرئيس السيسى، بالموقف الشعبى واصفا المصريين بالبطل الحقيقى فى معركة الإرادة، إضافةً إلى موقفهم المشرف فى مساندة أبطال الجيش والشرطة، لدرء المخاطر عن مصر وطنا وشعبا.





كما أشاد عبدالقادر، بالمكاشفة والوضوح اللذين تحدث بهما الرئيس السيسى، عن طريق إصلاح ما أفسدته جماعات الشر وسفك الدماء، وأن الطريق كان صعبا لإعادة مصر إلى مكانتها.





وقال النائب "المصريون كانوا على قدر التحدى، وتحملوا الصعاب، من أجل أن تعود مصر إلى ريادتها الحقيقية بين بلدان العالم، بعدما نجحت القوى الوطنية فى إعادة الوطن الذى حاول جماعة الشر والدم اغتصابه بالقوة".





وأضاف عبدالقادر أن إشادة الرئيس السيسى، بقوة وصلابة مؤسسات الدولة أمر لم يأت من فراغ، ولكنه جاء نتيجة النية الإصلاحية للقيادة السياسية بعدما أطلق الرئيس السيسى يد الأجهزة الرقابية وخلق حالة من التنسيق والاتفاق لمواجهة كل الظواهر السلبية التى أساءت إلى المجتمع خلال الفترة الماضية.





وأشار عبدالقادر، إلى أن ذكرى 30 يونيو، فى عامها السابع تأتى فى الوقت الذى يعانى العالم من جائحة كورونا، وهو ما يكشف نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع الفيروس الذى أرهق العالم اقتصاديا وأمنيا وصحيا.





وأكد أن الدولة بأجهزتها المختلفة كان لها دور كبير فى احتواء الأزمة خاصة الاقتصادية من خلال التسهيلات التى تم تقديمها لقطاع رجال الأعمال، بالإضافة إلى الطفرة الطبية التى شهدتها الفترة القليلة الماضية خلال تقديم الرعاية الطبية لمصابى كورونا، وهو ما ترجمته الحالات التى تماثلت إلى الشفاء من الفيروس اللعين.





ووجه عبدالقادر، التحية إلى أرواح كل شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر الوطن والمواطن، والذين ارتوت بهم الأرض الطاهرة، من أجل الأمن والاستقرار الذى حاولت جماعة الشر والدم أن تغيبه عن مصر والمصريين لولا يقظة أبطال الأمن.



